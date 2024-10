E se anche la regina del Natale dice che è troppo presto non bisogna far altro che darle ascolto e goderci l' autunno

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ladelha parlato e, da bravi sudditi,. Non è ancora il momento di pensare alle festività di fine anno. L’è appena iniziato e in molti sentono già l’inevitabile richiamo di alberi e decorazioni. Eppure, “sua maestà” Mariah Carey, ha voluto fermare questa corsa prematura. Con un divertente video pubblicato su Instagram, la cantante si è mostrata a bordo di un jet privato mentre iniziavano a risuonare le celebri note dell’inno natalizio per eccellenza, ossia All I Want for Christmas Is You., però.