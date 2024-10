È la stagione delle castagne | buone anche per la memoria

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Non devono mai mancare sulla tavola in autunno. Lesono una fonte di energia naturale: una ricarica perfetta, grazie all’apporto di carboidrati complessi, calorie, fibre, proteine, sali minerali e vitamina B. Basta non esagerare: gli esperti consigliano di non consumarle oltre le tre volte alla settimana. Tra i loro benefici, lesono ottime per contrastare l’anemia e il colesterolo alto, ma sonoun toccasana contro le malattie respiratorie: l’infuso diè infatti indicato per combattere la tosse. Sono un prezioso alleato per il benessere dell’intestino: il buon apporto di fibre le rende adatte a contrastare la stitichezza. Crude però sono da evitare: risultano irritanti. E danno una manoalla: ricche di fosforo, sono un alleato naturale per il corretto funzionamento del sistema nervoso. Guarda di più nel video di Amica.