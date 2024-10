Da domani Pontida per Salvini Sfila internazionale sovranista

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 4 ottobre 2024) AGI - 'Scudo' del popolo leghista attorno a Matteo. È il senso che il movimento ha scelto di dare al raduno di, che si tiene a poche settimane dall'attesa sentenza di primo grado del processo Open arms, nell'ambito del quale il capo di via Bellerio è accusato di sequestro aggravato per aver bloccato, nell'agosto del 2019, lo sbarco dei migranti a bordo della nave ong. Il ritrovo nelle valli bergamasche si apre di fatto, con il tradizionale evento organizzato dalla sezione giovanile del partito nell'area feste. Mentre il comizio davanti al 'pratone' è in programma domenica, a partire dalle 10. La parola d'ordine è 'Non è reato difendere i confini', slogan che compare, stampato a caratteri cubitali, anche sullo sfondo del palco.