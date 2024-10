Cattivissimo Me 4 arriva in digitale dal 24 ottobre

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 4 ottobre 2024)Me 4indal 24Mentre Gru e i suoi Minions continuano a dominare le classifiche del box office mondiale,Me 4 sarà disponibile dal 24in acquistosu Prime Video, Google Play, Apple Tv, Rakuten Tv e Microsoft, e dal 6 novembre a noleggio insu tutte le piattaforme, incluse Sky Primafila e Mediaset Infinity, distribuito da Universal Pictures Home Entertainment. Acclamato come “Il film più divertente dell’estate” (Dave Morales, Fox TV Houston), il film includerà anche due minifilm mai visti prima, “Benny’s Birthday” e “Game Over and Over”, disponibili solo su Apple Tv con l’acquisto del film insieme ad una serie di contenuti esclusivi, tra cui le sessioni di registrazione con Steve Carell e Will Ferrell, scene eliminate ed estese e tanti esilaranti extra.