Casini il giallo delle minacce di morte Gli autori delle chat chiedano scusa

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Siena, 4 ottobre 2024 – Undai contorni sempre più complessi quello di Simone, il camionista di 43 anni di Vivo d’Orcia trovato impiccato dentro il tir, la sua seconda casa. Era il 27 luglio 2022, a Isola d’Arbia, pochi chilometri da Siena. “Non crediamo al suicidio – ha ripetuto la madre dell’uomo, Daniela, mercoledì in studio a ’Chi l’ha visto?’ –, non solo noi. Tutto il paese”. Sostenendo che, oltre alla donna indagata per istigazione al suicidio dalla procura, ci potrebbero essere altri presunti complici. Che magari vivono nella zona. Va verificato se si celavano dietro due falsi profili, di un uomo e di una donna, da cui sono arrivate anchedie insulti all’indirizzo di Simone. A svelare leè stato l’inviato della trasmissione di Federica Sciarelli. “Non ti fai pena, non ti senti un fallito seduto vicino a tre vecchi”.