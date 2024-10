Borse | settimana negativa con caro petrolio assist da dati macro

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente hanno continuato a condizionare il sentiment di mercato, con i principali indici europei e statunitensi che archiviano l’interain ribasso. Anche nella giornata di venerdì ilsi è confermato tonico, per le ipotesi di controffensiva israeliana anche contro gli impianti petroliferi iraniani (suggerita da alcune dichiarazioni del presidente USA Joe Biden), eventualità che era sempre stata esclusa e che ha amplificato i timori per l’offerta di greggio dal Medio Oriente. Il quadroeconomico Sul fronteeconomico, la giornata odierna ha offerto importanti spunti negli Stati Uniti: l’employment report di settembre ha mostrato un mercato del lavoro statunitense in ripresa, con i nuovi occupati non agricoli che hanno accelerato a 254 mila, contro 147 mila previsti e 159 mila precedenti.