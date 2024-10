Bce Buch | fusioni transfrontaliere positive su imprese e consumatori

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 4 ott. (askanews) – Lebancarie transforntaliere possono assicurare benefici, in termini di economie di scala e risparmi, anche a favore di, e la Banca centrale “ne valuta le implicazioni prudenziali e sulla governance utilizzando gli stessi criteri” di quelli che usa per lenell’ambito nazionale. Lo ha ribadito la presidente del ramo di vigilanza bancaria della Bce, tedesca Claudiaintervenendo a Vilnius, a una conferenza organizzata dalla Banca centrale della Lituania. Già due giorni faaveva usato parole analoghe, in cui si potrebbero leggere segnali di apertura indiretti verso la possibile aggregazione UniCredit e Commerzbank, posto che l’esponente della Bce aveva precisato che non avrebbe commentato specifiche operazioni.