Aquila-Poggibonsi si incontrano al Brilli Peri la 53 volta

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Arezzo, 04 ottobre 2024 – Da una classica del calcio toscano come Grosseto-Sangiovannese ad un'altra partita "storica" ??come quella fra il Montevarchi ed ila confronto domenica alper la 45esimala 53esima se si tengono conto anche i confronti di Coppa. Il bilancio dei 44 precedenti in campionato, come ci aggiorna lo storico rossoblù Dimitri Lepri, parla di 16 vittorie per il Monte, 13 affermazioni per i leoncelli della Valdelsa e 15 pari. Al10 successi dei padroni di casa, 5 pari e 7 vittorie giallorosse, l'ultima delle quali nel 1990 (34 anni fa con goal di Pazzini: era per la cronaca il 30 Dicembre ei rossoblù erano allenati da Alberto Lazzerini poi rilevato da Costanzo Balleri).