Andrea Pizzocolo il caso del Ragioniere Killer a Detectives su Rai Tre

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Era il 7 settembre 2013 quando, in un campo di granturco, veniva ritrovato il corpo nudo di una ragazza. Giovanissima, di una bellezza eterea, tant’é che l’uomo che ne trova il cadavere inizialmente lo scambia per un manichino: ho dovuto toccarla per capire che non fosse di plastica, dice. La vittima si chiamava Lavinia Simona, aveva solo diciotto anni. Studiava per coronare il sogno di diventare infermiera, amava molto i suoi fratelli e si era innamorata follemente di quello che sarebbe diventato il suo protettore. Di quello che offriva ai clienti la “escort-bambina” che, per non pesare sulla famiglia, pensava di racimolare qualche soldo, ma non di morire. Nessun vestito, nessun oggetto personale, solo due fascette blu da elettricista le stringono il collo – quelle con cui è stata strozzata – e un asciugamano bianco le copre il viso.