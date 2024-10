Aidaf a Epta il premio Falck miglior azienda familiare 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) E' un riconoscimento a, gruppo multinazionale specializzato nella refrigerazione commerciale, "nato negli anni cinquanta dal genio e dalla capacità imprenditoriale del fondatore, Luigi Nocivelli", il 'Alberto', assegnato dall'- Italian Family Business, l'associazione delle aziende familiari che in Italia rappresenta 300 imprese. Un"che riconosce il nostro impegno verso la sostenibilità e l'innovazione, ma anche la forza delle nostre radici familiari", commenta Marco Nocivelli, presidente e a.d. di, vicepresidente di Confindustria, per le Politiche Industriali e il Made in Italy. "Questoè il risultato del lavoro di tutta la squadra, che condivide i valori della nostra famiglia e lavora ogni giorno per creare un futuro più inclusivo e sostenibile.