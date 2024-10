Addio Pitì dolore a Marinella per la morte di Paolo Sambuelli | Sempre dalla parte degli altri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Sarzana (La Spezia), 4 ottobre 2024 – Simbolo delle estati sarzanesi di un tempo che fu e punto di riferimento indiscusso per i residenti di, di cui era considerato “l’ultimo dei decani“.(per tutti) se ne è andato nella notte tra mercoledì e giovedì, lasciando un vuoto incolmabile nelle sue figlie Sara e Manuela e nei fratelli Nino e Stefania, oltre che tutta la comunità sarzanese. Era ricoverato da tempo in una struttura sanitaria, dove si è spento all’età di 76 anni.era lo storico titolare dell’omonimo stabilimento balneare di, uno di quelli creati alla fineanni ‘60 per volontà dell’amministrazione comunale per dare risposta a un problema sociale: creare opportunità lavorative per chi era in difficoltà. Oltre all’attività di operatore balneare è stato anche a lungo massaggiatore della Carrarese.