Zubin Mehta torna a dirigere l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) FIRENZE – Il direttore emeritodomenica 6 ottobre alle 17 nella Sala Grande perdelnella monumentale Sinfonia n. 8 in do minore di Anton Bruckner. Mancava dal podio deldal 13 giugno 2024, quando diresse il concerto di chiusura dell’86esima edizione del Festival del, ricevendo un’accoglienza calorosissima (confermata poi dalla tournée in Cina e a Lubiana tra fine giugno e inizio luglio). Penultima e fra le più celebri composizioni del grande musicista austriaco, la Sinfonia n.8 in do minore di Anton Bruckner fu scritta in sei anni fra il 1884 e il 1890.