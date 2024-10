Yacht di 46 metri ville all’Olgiata e all’Argentario Ferrari Maxi sequestro da 47 milioni a un imprenditore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Unda 47, un vero e proprio tesoretto quello a cui i militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Roma, su richiesta della procura della Repubblica capitolina, hanno sequestrato a un. Le Fiamme gialle hanno eseguito il provvedimento della Sezione misure di prevenzione del Tribunale penale con cui è stato disposto ildei beni riconducibili a unromano ritenuto dagli investigatori “socialmente pericoloso per i numerosi precedenti giudiziari a suo carico”. L’uomo, come ricostruisce la Gdf in una nota, dall’anno 2005 è accusato di reati di associazione a delinquere finalizzata all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio, trasferimento fraudolento di beni e bancarotta fraudolenta per i quali, in uno dei procedimenti, è stato sottoposto a misura cautelare in carcere.