Triathlon il circuito di World Cup fa tappa a Roma | gare sprint all’EUR

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Sabato 5 ottobre la città diospiterà ladeldellaCup 2024 disi disputeranno lesu distanza(alle 09.30 le donne ed alle 12.00 gli uomini). Agli otto azzurri convocati della FITRI se ne aggiungeranno altri sei iscritti a titolo individuale. Frazione di nuoto (1 giro da 750 metri) nell’iconico Laghetto, ciclismo (4 giri da 5 km) lungo le strade tra il Palazzo della Civiltà Italiana e la Basilica dei Santi Pietro e Paolo, corsa (2 giri da 2.5 km) nel parco con lo specchio d’acqua realizzato per le Olimpiadi di1960. Entrambe lesaranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport HD ed in diretta streaming su Rai Play. Dopo la frazione di nuoto nel Laghetto dell’EUR, la zona cambio sarà situata in Viale America, nei pressi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.