Stefano De Martino scoppia in lacrime per il suo compleanno Il motivo

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il conduttore di Affari Tuoi non è rimasto indifferente nel giorno del suoal messaggio di sostegno che portava la torta che lo ha fatto piangereDeha compiuto ieri 35 anni. Per lui una grande festa a Roma organizzata da amici e colleghi. De, che proviene dalla scuola di Maria De Filippi del talent Amici, è oggi il più giovane tra i presentatori Rai. A lui è stato passato il testimone da Amadeus ad Affari tuoi, programma di successo in onda su RaiUno. Ieri nel giorno della festa organizzata per festeggiarlo non è mancata la commozione per lui, soprattutto alla vista della torta a forma di pacco, che lo ha fattore a piangere per il sostegno manifestato da amici e colleghi.