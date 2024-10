Spider-Man 4 | il titolo del film potrebbe essere stato rivelato

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 3 ottobre 2024)-Man 4: ildelContinuano ad arrivare indiscrezioni su-Man 4. Come noto, il Peter Parker di Tom Holland ha fatto il suo debutto nel MCU in Captain America: Civil War e, l’anno successivo, èprotagonista di-Man: Homecoming. Ilera appropriato per il, visto che il fionda-ragnatela era finalmente tornato “a casa” e i Marvel Studios e la Sony Pictures hanno mantenuto il tema con-Man: Far From Home del 2019 (che si riferiva al fatto che Spidey aveva viaggiato oltreoceano per combattere le illusioni di Mysterio). Infine, c’è-Man: No Way Home del 2021, unche ha lasciato diverse varianti familiari bloccate sulla Terra-616. Ora, mentre ci avviamo verso una nuova trilogia disu-Man, sembra che l’idea sia quella di abbandonare il tema della “casa”.