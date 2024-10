Sparò ad agente della polizia provinciale arrestato per tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Firenze, 3 ottobre 2024 – La notizia fece scalpore, lo scorso agosto, per la precisione il giorno 20: una fucilata sparata contro un ispettoreCittà Metropolitana di Firenze, in località La Dogana a Barberino di Mugello,che era impegnato in controlli antibracconaggio in una riserva di caccia. Si salvò per poco: la fucilata mancò organi vitali solo per questione di centimetri, ma rimase comunque gravemente ferito al braccio destro. A distanza di un mese e mezzo dall’accaduto è scattata la custodia cautelare in carcere per un 46enne che vive in uno stabile all’internoriserva di caccia: l’accusa è pesante,, mentre la sua compagna 34enne risulta indagata a piede libero per concorso nel“avendo condiviso l’ideazione e la realizzazione del reato”.