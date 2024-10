Scuola Italia deferita a Corte Ue

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 3 ottobre 2024) 13.35 La Commissione Ue ha deferito l'alladi Giustizia europea per non aver posto fine all'uso abusivo di contratti a tempo determinato e alle condizioni di lavoro discriminatorie. Secondo la Commissione, l'non ha adottato le norme necessarie per vietare la discriminazione in merito a condizioni di lavoro e uso abusivo di successivi contratti a tempo determinato. La legislazionena,secondo l'Esecutivo,non prevede per docenti a tempo determinato delle scuole pubbliche, la progressione salariale.