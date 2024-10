Ryanair fiammata durante il decollo | panico e paura a bordo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 3 ottobre 2024)il– Non c’è pace per i voli. Pochi giorni dopo l’incidente di Orio al Serio dove un aereo è atterrato con le gomme scoppiate, causando un danno alla pista che ha portato a 12 ore di caos e ritardi, un altro triste episodio. Stiamo parlando di un principio d’incendio al motore di un aereoin partenza da Brindisi e diretto a Torino. ( dopo le foto) Leggi anche: Musica italiana in lutto: è morto Rino Leggi anche: Cinema in lutto, addio a una grandissima: ha incantato intere generazioniilÈ stata disposta temporaneamente la chiusura dell’aeroporto del Salento per un incendio al motore di un aereoin partenza da Brindisi e diretto a Torino. Adel mezzo, il volo Fr 8826, c’erano 184 passeggeri, più i membri dell’equipaggio.