Rust con Alec Baldwin debutterà a un festival polacco tre anni dopo l’incidente sul set

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il film “maledetto” conè finalmente pronto. Come ha riportato Variety, infatti, il westerna novembre alEnerga Camerimage di Toru?, in Polonia, quasi trela tragedia sul set costata la vita alla direttrice della fotografia Halyna Hutchins. Nell’ottobre 2021, un proiettile partito accidentalmente dalla pistola vintage impugnata dal protagonista la colpì in pieno e ferì anche il regista Joel Souza. La 26enne responsabile delle armi, Hannah Gutierrez-Reed, è stata condannata ad aprile 2024 a 18 mesi di carcere per omicidio colposo mentre, che ha sempre negato di aver premuto il grilletto, è stato scagionato per un vizio di forma.