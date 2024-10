Roma Don Coluccia al Laurentino | Occupiamo le piazze di spaccio con i cittadini onesti

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Sopralluogo per la legalità al-Fonte Ostiense da parte del prete anti-Don Antonioassieme alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle periferie. Siamo nel quadrante diSud-Ovest e il punto di partenza scelto è il bar “Antico Caffè” di Andrea Martini, luogo simbolico per le violente intimidazioni subite dal titolare e dalla moglie. “Oggi qui c’è tanta voglia di rinascere” dice il sacerdote. “Ripartiamo da questo bar che nel febbraio 2023 è stato vittima di aggressione. In questo quartiere c’è tanta bellezza e cultura ma purtroppo c’è anche la droga. Qui sonodi. Oggi con la nostra presenza qui stiamo occupando le