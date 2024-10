Rocco Senza Freni | Spara a Zero Sui Vip!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di giovedì 3 ottobre 2024)Siffredi rivela dettagli scottanti sui vip, soprattutto su Stefano De Martino in una recente intervista. Ecco che cosa ha detto!Siffredi è pronto a salire sul palco per il suo attesissimo debutto teatrale. Lo spettacolo, diretto da Paolo Ruffini, racconterà la sua vita, esplorando sia la sua carriera nel mondo del cinema per adulti che aspetti personali spesso rimasti nell’ombra. La prima è fissata per il 29 ottobre e sarà solo l’inizio di un tour che toccherà i teatri più importanti d’Italia. Prima di questo grande passo, Siffredi ha rilasciato un’intervista al podcast “Gurulandia”, dove ha aperto il cuore parlando della sua carriera, del rapporto con la madre e della sua famiglia. Ma non solo: ha espresso giudizi pungenti su alcune celebrità italiane come Belen Rodriguez, Elisabetta Canalis, Francesco Totti e Stefano De Martino.