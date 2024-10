Riassunto | J B Hunt e UP Labs uniscono le forze per creare un laboratorio imprenditoriale per la logistica volto a facilitare l’ondata successiva di innovazione nella logistica e nel trasporto merci

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ilper lamira a lanciare start-up che utilizzino l’IA con l’obiettivo di risolvere problemi essenziali del settore. BENTONVILLE, Arkansas–(BUSINESS WIRE)–In occasione dell’UP.Summit, J.B.Transport Inc., una delle più grandi imprese nordamericane nello sviluppo di soluzioni per la catena di fornitura e UP., unprimo nel suo genere che sta liberando il futuro dele della mobilità, hanno annunciato la creazione congiunta del Logistics Venture Lab (LVL). Questodedicato allae almirerà a lanciare fino a sei start-up nei prossimi tre anni per risolvere problemi strategici chiave del settore. Il testo originale del presente annuncio, redattolingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.