Più risorse ai servizi per abbattere le rette

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Una lunga carriera da dirigente nel Comune della Spezia, da tre anni assessore ad Ameglia, Marzia Ratti porta in dote una grande esperienza vissuta dai due lati della macchina amministrativa. Quali sono le sue priorità? "La legalità e la trasparenza totale, per impedire qualsiasi forma di sistema affaristico e di opacità e per avvicinare la Regione ai cittadini e agli enti locali. La vicinanza ai territori e il rispetto istituzionale sono fattori strategici e non formalismi. La sanità pubblica e universalistica è al centro della nostra proposta politica e con essa l’abolizione delle sovrastrutture costose e inutili come Alisa". E l’ambito sociale? E"Centrali per me sono tutti i temi: scuola, giovani, famiglie, trascurati e burocratizzati in questi anni recenti.