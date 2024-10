Miei passati incontri al Santuario dei Cetacei Pelagos Mar Ligure

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 3 ottobre 2024) “C’è un posto nel cuore del Marche custodisce uno dei segreti più affascinanti della natura: il “dei”. Un luogo in cui il mare si fa “teatro” e i suoi abitanti diventano i protagonisti di uno spettacolo straordinario! In tre occasioni diverse, ho avuto la fortuna di salire a bordo di una confortevole imbarcazione che solca quelle acque magiche, permettendo ai turisti e ai residenti di vivere queste esperienze. Ogni volta siamo stati accompagnati da un esperto biologo marino che ci guidava alla scoperta dei. Ricordo ancora l’emozione di ogni partenza dal molo di Alassio, dove ho casa e dove, in decenni, ho costruito molti ricordi preziosi! Avevo timore di soffrire il mare, il sole e il caldo di luglio, durante queste quasi sei ore di esperienza marinara.