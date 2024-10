Masters 1000 Shanghai 2024 Berrettini | Mi godo ogni momento in campo Sinner un’ispirazione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) “L’anno scorso è stato uno dei peggiori della mia carriera nonché della mia vita perché si soffre sempre quando non si è in grado di fare il proprio lavoro. Per questo oggi mitrascorso incercando sempre di dare il meglio”. Lo ha detto Matteoin conferenza stampa, come riporta Supertennis, dopo la vittoria al primo turno deldicontro Christopher O’Connell, battuto con due tie break. La prossima sfida lo vedrà di fronte ad Holger Rune: “Ha giocato bene la scorsa settimana e ci siamo sfidati qualche mese fa a Cincinnati. Mi aspetto una bella battaglia, ma so di avere la fiducia per scendere ine poter pensare di vincere il match”.