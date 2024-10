Marroni il comparto tiene botta Bene la quantità pochi i parassiti | Maturazione ritardata dal freddo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il Mugello è pronto per la grande stagione del. Il "Marrone del Mugello" è stata la prima Indicazione Geografica Protetta a livello nazionale nel settore castanicolo, ed è ancora l’unica Igp in Mugello. Emanuele Piani, presidente del Consorzio "Marrone del Mugello IGP" lo conferma: "Quest’anno la stagione deiha avuto a che fare con un andamento climatico positivo, anche se il settembre piovoso e ilprecoce hanno rallentato la. Ma quest’anno la produzione sarà molto buona, sia come qualità che come calibro e. Stavolta anche il cinipide non ha avuto particolari effetti negativi e la presenza di questo parassita è risultata ridotta".