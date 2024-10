Lei dietro le quinte… Ballando con le stelle la soffiata sulla concorrente | il cast si agita

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La nuova edizione dicon le, condotta da Milly Carlucci, ha preso ufficialmente il via lo scorso sabato. Tra i concorrenti che hanno colpito maggiormente, spicca senza dubbio Bianca Guaccero, che ha ottenuto voti alti dalla giuria e apprezzamenti dal pubblico. Tuttavia,il suo successo si celano alcune tensioni. Secondo Alberto Dandolo, che ha svelato alcuni retroscena nel suo articolo su Oggi, sembra che la Guaccero non sia particolarmente ben vista dagli altri partecipanti al programma. Infatti, Dandolo ha riportato: “le quinte del programma del sabato sera di Rai Uno molti suoi colleghi famosi non vedono di buon occhio lo spirito, a loro parere, eccessivamente agonistico dell’attrice pugliese”. Queste tensioni, secondo quanto riportato dal giornalista, sarebbero legate al carattere determinato e competitivo della conduttrice.