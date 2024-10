Le uscite musicali del 4 ottobre | dai Coldplay a Capossela passando per Clapton e Masini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Roma, 32024 – Ce n’è per tutti i gusti tra le pubblicazioniin uscita domani. Dal pop deialle sperimentazioni degli Smile di Thom Yorke dei Radiohead, fino al cantautorato di Vinicio. Nuovi brani anche per Marco, Eric, Tre Allegri Ragazzi Morti e la nuova band di Stephen Malkmus, leader dei Pavement.Moon Music è il nuovo album dei, un’opera in cui la band di Chris Martin propone una serie di brani in linea con la propria storia recente. Si parla di diverse ballate pop con influenze variegate e ospiti di eccezione, come Tini e Little Simz. A legare il tutto i testi di Martin, che con questo disco va alla ricerca di sé stesso. Per evitare sprechi e inquinamento, la band pubblica il disco in tiratura limitata e con delle confezioni riciclate.