La Battaglia di Pavia La storia in sette arazzi

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Dopo il tour negli States dove si trovano ora, arriveranno al castello Visconteo imagnificidel museo di Capodimonte, che raccontano ladi. Eccezionalmente sono stati concessi in prestito per essere esposti nella mostra dal titolo dal titolo “1525. La città , le arti, la“, in programma dambre a dicembre del prossimo anno. Sarà uno degli eventi clou del ricco programma di manifestazioni previsto nel 2025 in occasione del 500° anniversario dello scontro del 24 febbraio 1525 (durante la guerra d’Italia del 1521-1526) tra l’esercito francese guidato dal re Francesco I e l’armata imperiale di Carlo V. Uno scontro vinto dagli imperiali che cambiò i destini dell’Europa.