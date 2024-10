Inter di Inzaghi diamo alcuni numeri | 4 a 8 5 a 0 e 10 a 1!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La prima parte di stagione per l’diavanza con l’obiettivo di recuperare terreno sia in Serie A sia in Champions League. Il gruppo su cui punta l’allenatore è più ampio rispetto alla passata stagione e i primistagionali lo dimostrano. Di seguito i dati piùessanti MILANO – La strategia di Simonein questa stagione calcistica passa come non mai attraverso le rotazioni. Al di là dei commenti e delle polemiche sia prima sia dopo le partite della sua, la scelta di far ruotare titolari e riserve (“co-titolari”) non è in discussione. Dopo otto partite – sei in Serie A e due in Champions League – sono 21 i calciatori utilizzati dafinora. E praticamente la metà è già andata a segno. Scopriamo tutti i dettagli con dati e nomi.