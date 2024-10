In manette Franco Alfieri il politico è accusato di corruzione

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Scattano leper, ilè finito in carcere perÉ stato arrestato stamattina, giovedì 3 ottobre, ildel Partito Democratico, dal 2022 presidente della provincia di Salerno, in Campania, e dal 2019 sindaco di Capaccio Paestum. Un blitz eseguito dalla Guardia di Finanza ha portato a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali a 6 indagati a cui risultano contestati a vario titolo i reati di turbata libertà degli incanti eper atto contrario ai doveri d’ufficio. Per, a seguito del blitz delle fiamme gialle, è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Durante l’operazione sono stati sequestrati anche 543mila euro.