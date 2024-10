Il premio di miglior allenatore per il mese di settembre va a Conte

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il comunicato ufficiale della Lega Serie A: “Philadelphia Coach of The Month” assegnato a AntonioAntonioè stato premiato comedeldiin Serie A. Si tratta di un riconoscimento significativo per il suo lavoro con il Napoli. Secondo il comunicato ufficiale della Lega Serie A, il, intitolato Philadelphia Coach Of The Month, verrà consegnato nel pre-partita della gara tra Napoli e Como. Il match è in programma, domani, 4 ottobre 2024 alle 18:30 allo stadio “Diego Armando Maradona”. Ildidel. Criteri di assegnazione La giuria che ha assegnato ilè composta da direttori di testate giornalistiche sportive, i quali hanno valutato gli allenatori basandosi su criteri tecnici, sportivi e sulla qualità di gioco espressa dalle rispettive squadre.