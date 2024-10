Il futuro in Lega Pro Marani rieletto presidente per quattro anni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) LaPro segna una tappa significativa nella sua storia con la rielezione di Matteo, avvenuta ieri durante l’assemblea delle società. In carica dal 2023,avrà il compito di guidare il campionato di Serie C per un nuovo quadriennio. I club hanno voluto esprimere una chiara volontà di unità, riconoscendo il lavoro svolto nell’ultimo mandato e contribuendo a consolidare un progetto ambizioso e innovativo. Sono stati confermati anche i vicepresidenti Gianfranco Zola e GiovSpezzaferri, e si è proceduto al rinnovo del Consiglio direttivo, accogliendo nuovi membri al fianco di volti già noti nel panorama calcistico. Commentando l’esito del votoha affermato: "Ringrazio i nostri club per questo attestato di fiducia. Oggi la Serie C si presenta unita e coesa che vuole il massimo per il calcio italiano".