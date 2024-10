Hockey coppa italia serie b Amatori ko con Modena nel giorno dell’esordio del nuovo tecnico Carnevali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’Pesaro inizia la stagione con l’esordio casalingo nel torneo delladiB perdendo per 1 a 0 contro l’. Un debutto che segna anche l’ingresso delallenatore dei biancorossi, Simone. Con oltre 10 anni di esperienza nel mondo dell’ha allenato squadre di livello nazionale e vanta un passato come giocatore di successo. E’ conosciuto per la sua leadership e capacità di valorizzare i giovani talenti ed è pronto a portare la sua visione e strategia alla formazione pesarese. In questa impronta si è giocata la prima sfida, contro l’1945, con in campo molti i giovani atleti pesaresi: Ridolfi, Roberti, Urbinati, Gasparini, Tomassini ed fratelli Samuel e Jordan Boniolo; con loro anche l’esperienza di Edgar Barberi e Morri, con il portiere Giraldo in gran spolvero.