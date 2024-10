Giovanili biancazzurre Spal in rosa scattano i campionati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024)il prossimo weekend i varifemminili, che vedranno laprotagonista nelle categorie Under 19, Under 17, Under 15, Under 12 e Under 10. È un movimento in continua crescita quello coordinato da Mauro Rotondi, che senza considerare la prima squadra di serie C può contare su ben 110 tesserate. Ecco il programma della prima giornata dei variUnder 10-Ostellatese (sabato alle 14),Under 15-Modena (sabato alle 17,30), Riccione-Under 17 (sabato alle 17,30), Riccione-AccademiaUnder 19 (sabato alle 18,30),Under 12-Acli San Luca San Giorgio (domenica alle 10). Tutte le gare casalinghe delle varie selezioni femminili dellasi disputano presso il centro sportivo di Vigarano Mainarda.