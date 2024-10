Galliate auto finisce contro il passaggio a livello | treni rallentati sulla Novara-Saronno-Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Varese – Un’altra mattina di disagi per i pendolari lombardi, in particolar modo quelli della provincia di Varese diretti versoe non solo. Lunghe attese, infatti, si sono create lungo la lineapercorsa dai convogli Trenord a causa di un incidente stradale avvenuto verso le 7-30 a, in provincia di, dove un’mobile è finitail, danneggiando le sbarre e bloccando temporaneamente la circolazione deiche al momento risulta rallentata. Si registrano ritardi fino a 30 minuti, mentre è in corso l’intervento dei tecnici per riparare il danno.coinvolti: - 1211 (CADORNA 06:17 -NORD 07:25) - 1213 (CADORNA 06:47 -NORD 07:55) - 1222 (NORD 07:11 -CADORNA 08:14) - 1224 (NORD 07:41 -CADORNA 08:44) - 1226 (NORD 08:11 -CADORNA 09:14)