Fra Haring e Banksy la rivoluzione della Street Art

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Laart che invade le nostre strade ma rimane spesso sconosciuta ora entra di diritto in un museo, Palazzo Tarasconi a Parma, dove è la protagonista di una grande mostra ovveroArt Revolution (fino al 2 marzo 2025). Artisti di fama internazionale come, Keith, Blek Le Rat, Obey, Andy Warhol e molti altri che hanno sfidato le convenzioni per avvicinare, ognuno con il suo stile, l’arte a un pubblico più vasto, a volte disinteressato, come quello dei passanti che guardano i muri delle strade spesso distrattamente. La mostra di Parma accompagna il visitatore in un percorso utile a comprendere l’evoluzione di questa forma artistica, mostrando come si è passati dai graffiti sulle metropolitane di New York ai muri di