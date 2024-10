Elton John si confessa e parla della sua salute | ‘Non è rimasto molto di me’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il leggendario cantante britannicoha recentemente fatto alcune dichiarazioni sorprendenti riguardo al suo stato die al suo aspetto fisico. Durante la première del suo nuovo documentario ": Never Too Late" al New York Film Festival, l'artista 77enne ha scherzato sul fatto che "non è" di lui dopo i vari interventi chirurgici e problemi diaffrontati nel corso degli anni. Un elenco impressionante di parti del corpo mancanti Con il suo caratteristico umorismo,ha elencato le parti del corpo che gli sono state rimosse o sostituite: Tonsille Adenoidi Appendice Prostata Anca destra Ginocchio sinistro Ginocchio destro "In effetti, l'unica cosa che mi rimane è l'anca sinistra", ha scherzato il cantante.