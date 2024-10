Dengue a Fano il dramma di Myriam Rovinelli | com' è stata ridotta dal virus

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Un focolaio di, la malattia virale trasmessa dalle zanzare, ha colpito diversi residenti di, nelle Marche. Tra gli infettati c'è, una commerciante di 61 anni che ha combattuto per dieci giorni contro il: "Ora sto bene, ma avere la meglio non è stato semplice", ha commentato la donna in un'intervista al Resto del Carlino. La 61enne ha raccontato che all'inizio i sintomi facevano pensare a un'altra malattia: "Ho avuto eruzioni cutanee simili al morbillo e tutto quello che mettevo in bocca, cibo o liquidi, aveva un sapore amaro". Successivamente, però, i sintomi si sono aggravati: la febbre è salita a 38,5 gradi ed èaccompagnata da forti dolori articolari.