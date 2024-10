Cultura Groupama con Fai per valorizzazione patrimonio italiano

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 3 ottobre 2024) (Adnkronos) –Assicurazioni – tra i principali player nel settore assicurativo in Italia – rinnova il suo impegno per ladelleattraverso il supporto delle 'Giornate Fai d’Autunno', organizzato dal Fai-Fondo per l’AmbienteEts. Grazie al sostegno della Compagnia assicurativa, il 12 e il 13 ottobre, numerosi luoghi di L'articolocon Fai perproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.