Conference League la Fiorentina cambia passo nella ripresa | TNS ko 2-0

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Un primo tempo deludente, poi l’ingresso in campo dei big e la vittoria in scioltezza. Si è conclusa la 1ª giornata die laha conquistato i primi tre punti in classifica: la gara contro i gallesi del TNS (The New Saints) si è conclusa sul risultato di 2-0. La squadra di Palladino continua a confermarsi in una fase altalenante e il tecnico ex Monza dovrà lavorare ancora molto in vista dei prossimi appuntamenti. Nel primo tempo si registrano occasioni con Ikone e Kouame ma la gara non si sblocca. Al 45? il tiro di Mandragora si stampa sulla traversa, il centrocampista mette male il piede ed è costretto al cambio. L’infortunio sembra serio. La svoltaentrano Dodo, Gudmundsson e Kean e la partita svolta. Al 65? è il centrocampista Adli a sbloccare il punteggio, poi il raddoppio di Kean.