Carica Orsolini la spinta in più | I nostri tifosi sono i numeri uno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) "Siete voi iuno", dice Riccardoaipresenti ad Anfield, dopo il triplice fischio. E nel dopo partita approfondisce il concetto: "C’è da fare un applauso in primis ai, poi a noi e al mondo Bologna per come abbiamo vissuto questa notte". Niente tre punti. Ma Italiano, alla vigilia, aveva chiesto un match che desse spunti di crescita per il futuro. E quegli spunti arrivano: "Quando perdi così, la sconfitta è un po’ meno amara: siamo orgogliosi di essere venuti ad Anfield a provare a giocare. Ci abbiamo provato, ci siamo riusciti: ce l’abbiamo messa tutta e abbiamo messo in difficoltà uno squadrone. Aldilà del risultato per noi giocatori e bolognesi questa è una serata memorabile e una pagina di storia. Abbiamo creato occasioni, abbiamo preso un palo e una traversa, Posch ha salvato un gol fatto mio e Alisson me ne ha negato un altro.