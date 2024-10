Capolavoro della Juventus | vittoria in rimonta a Lipsia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Laha regalato una delle partite più emozionanti di questa stagione, battendo il3-2 in trasferta durante la fase a gironi di Champions League. Nonostante l’inferiorità numerica per gran partegara, i bianconerisono riusciti a ribaltare il risultato con unaspettacolare, grazie alla grande prestazione di Dusan Vlahovic e un gol decisivo del giovane Conceição., foto Ansa – VelvetMagLa oartita:in vantaggio, ma lanon molla L’incontro è iniziato in salita per la, che ha subito la pressione iniziale del. Gli attaccanti tedeschi hanno messo in difficoltà la retroguardia juventina, trovando il vantaggio al 25° minuto con un gol di Sesko, bravo a sfruttare un errore difensivo. Nonostante il colpo iniziale, laha mostrato una grande reazione.