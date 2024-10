Benevento Forza Italia in piazza per il tesseramento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSabato 5 ottobre,scende inper una giornata dedicata alla campagna di2024. L’iniziativa si terrà lungo il Corso Garibaldi, nellaantistante la Prefettura, dalle ore 9:00 alle ore 19:00. La coordinatrice dei giovani di, Fiorenza Ceniccola dichiara: “Un ringraziamento particolare va all’on. Francesco Maria Rubano, Segretario Provinciale di, per la sua costante presenza e l’impegno nel costruire una squadra forte e competitiva sul territorio. La sua dedizione rappresenta un pilastro fondamentale per la crescita e il rafmento del nostro movimento a livello locale. Grazie anche al Sottosegretario al MIT on. Tullio Ferrante per l’impegno nel coordinare la campagna adesioni 2024.