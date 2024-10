Ztl e biglietti del bus la Regione di Rocca ferma Gualtieri

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ci sarà la proroga di un anno per l'ingresso in Ztl Fascia verde dei veicoli diesel Euro 4, che quindi potranno continuare ad accedere per tutto il 2025, e nel frattempo lalavora alle modifiche dell'attuale «Piano della qualità dell'aria», approvato durante l'amministrazione Zingaretti, con l'obiettivo di rendere il blocco del traffico solo un'opportunità per i Comuni e non più un obbligo. La delibera regionale che accoglie la richiesta del Campidoglio di posticipare lo stop per 133 mila diesel Euro 4 (e di conseguenza anche gli Euro 5) dovrebbe arrivare in giunta in settimana, in attesa che il Comune invii alcuni dati mancanti, ma l'orientamento dellaormai è chiaro.