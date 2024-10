Vicenza crolla casa di tre piani per fuga di gas | un disperso

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) I vigili del fuoco al lavoro a Gallio () per unagas con conseguente incendio stradale e il crollo parziale di una: una persona risulta dispersa. Tutta la zona è stata evacuata. Durante dei lavori di scavo in Via Ech, uno scavatore ha tranciato una tubazione del gas metano di media pressione. Subito si è sviluppato l’incendio della condotta del gas, che ha interessato gran parte della strada. Dopo qualche minuto dall’incendio è avvenuta un’esplosione e il crollo di unasingola di trefuori terra. Le operazioni di ricerca dei Vigili del fuoco sono proseguite tutta la notte.