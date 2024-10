Un altro modello di sviluppo è possibile Tre giorni di dibattiti a Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ottobre 2024 – Sarà un’occasione preziosa per riflettere su come costruire un'alternativa equa e inclusiva ai modelli ditradizionali.dal 3 al 6 ottobre ospita la sesta edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, che si svolgerà tra Palazzo Vecchio e il polo universitario di Novoli. Il comitato promotore è composto da NeXt Nuova Economia per Tutti, Federcasse-BCC e Confcooperative, con la collaborazione dell’Università di, di Mus.E e del Comune di. Proprio grazie alla collaborazione con l’ateneo fiorentino, l’appuntamento si apre sempre di più agli studenti, che avranno una giornata intera, quella di domani, per far sentire la loro voce ed offrire il loro contributo nell’ottica di una società più a misura d’uomo.