Tre morti nell’attacco israeliano a Damasco affermano i media statali siriani

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Tre civili sono stati uccisi e tre feriti in un attacco aereosulla capitale sirianamercoledì, ha riferito una fonte militare citata dall’agenzia di stampa statale siriana SANA. Secondo la fonte, l’attacco aereoha preso di mira un edificio residenziale nel sobborgo di Mezzah, nella parte occidentale di. Da anni Israele conduce attacchi contro obiettivi in ??Siria legati all’Iran, ma il numero di incursioni è aumentato dopo l’attacco del 7 ottobre dell’anno scorso da parte del gruppo militante palestinese Hamas in territorio. Nella notte di martedì almeno 180 missili balistici e da crociera sono stati lanciati dall’Iran verso Israele: un attacco durato circa un’ora. La popolazione israeliana si è quindi rifugiata nei bunker. Il sistema di difesa, grazie anche all’aiuto degli americani, ha intercettato una buona parte dei razzi.