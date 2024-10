Tre Bicchieri 2025 i 25 migliori vini del Friuli Venezia Giulia premiati dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ilè una terra straordinariamente vocata alla produzione di bianchi di qualità. Le eccellenze sono perlopiù distribuite sulle colline che formano lo splendido teatro protetto dalle Alpi Giulie che si estende lungo tutto il confine orientale fino a raggiungere l’Adriatico. Ma la maggior parte dei vigneti si trova nella vasta pianura, dove gran parte del territorio viene ormai dedicato alla glera per il Prosecco. Idel. I bianchi È però il Pinot grigio a dominare per estensione, ed è curioso rilevare che è il vino più prodotto ma anche il meno consumato in regione, dove il bicchiere quotidiano rimane l’amatissimo Friulano. Il vero fenomeno degli ultimi anni è però quello della Ribolla Gialla. In poco più di un decennio vigneti e produzione si sono decuplicati.